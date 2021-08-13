Хотіла сфотографуватися: на Харківщині дитину на залізниці вдарило струмом

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У Харківській області 16-річну дівчину вдарило струмом при спробі сфотографуватися на вагоні товарного потягу

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про подію на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий надійшло до Куп'янського районного відділу поліції 13 серпня близько 06:00.

"Потерпілою виявилася 16-річна дівчина. Встановлено, що вона залізла на дах вагона товарного поїзда, який знаходився на станції. При спробі сфотографуватися дівчину вдарило електрострумом, в результаті чого її відкинуло на рейки", — йдеться в повідомленні.

Дівчина з опіками кінцівок госпіталізована в лікарню в Харкові. Стан її здоров'я медики оцінюють як стабільний.

Нагадаємо, минулими вихідними у Болградському районі Одеської області 10-річного хлопчика вдарило струмом, коли він обмолочував зерно.