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13 августа 2021, 17:19 282

Хотела сфотографироваться: на Харьковщине девочку на железной дороге ударило током

13 августа 2021, 17:19 282
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Рixabay
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В Харьковской области 16-летнюю девушку ударило током при попытке сфотографироваться на вагоне товарного поезда

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии на железнодорожной станции Купянск-Узловой поступило в Купянский районный отдел полиции 13 августа около 06:00.

"Потерпевшей оказалась 16-летняя девушка. Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило электротоком, в результате чего ее отбросило на рельсы", — говорится в сообщении.

Девушка с ожогами конечностей госпитализирована в больницу в Харькове. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.

Напомним, в минувшие выходные в Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика ударило током, когда он обмолачивал зерно.

Украина Харьков происшествия Харьковская область Ожог

 
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