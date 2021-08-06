Більшість активістів, яких "Нацкорпус" віз у Київ на акцію протесту, не є ветеранами АТО, - СБУ

Служба безпеки України наголосила керівнику "Національного корпусу" в Харківській області Костянтину Немічеву про недопущення дискредитації звання ветеранів війни АТО/ООС для прикриття відверто кримінальної діяльності, яка не має жодного відношення до конфлікту на Сході України з Росією

Про це йдеться в коментарі начальника Управління Служби безпеки в Харківській області Романа Дудіна щодо перевірки в ніч на 6 серпня двох автобусів з активістами партії "Нацкорпус", що були зупинені у населеному пункті Валки на Харківщині, повідомляє RegioNews.

За словами Дудіна, 5 серпня Управління Служби безпеки України в Харківській області офіційно попередило про проведення чергового етапу антитерористичних навчань, регламентованого чинним законодавством.

"Під час проведення навчань у населеному пункті Валки був розташований мобільний блокпост. Близько першої години ночі у пошуку умовних диверсантів проводилась перевірка автотранспорту, серед якого були зупинені два автобуси з пасажирами. Після зупинки зазначеного транспорту, майже одразу до місця перевірки під'їхав елітний автомобіль бізнес-класу, на якому прибув керівник "Нацкорпусу" в Харківській області Костянтин Немічев", - йдеться в коментарі начальника Управління СБУ.

За його словами, Немічев "одразу почав вимагати від співробітників Поліції, Нацгвардії та СБУ припинити зазначені спецтренування та відмовитись від проведення визначених планом дій, фільтраційних та інших заходів. Лідер НК мотивував тим, що співробітники Поліції, Нацгвардії та СБУ не є гарантом безпеки України та Харківського регіону зокрема. Наголошував на тому, що зазначені автобуси перевозять ветеранів війни на Сході для підтримки затриманих вчора в м. Харкові громадян за ст.255 ("створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній"), ст.189 ("вимагання") та ст.206 ("протидія законній господарській діяльності")".

Вислухавши Немічева, правоохоронцями, як зазначає Дудін, "було надано інформацію (позивні, підрозділи, місця та періоди), що свідчить про активну участь у захисті суверенітету держави співробітниками Поліції, Нацгвардії та СБУ. Після перевірки громадян, що знаходились у вищезгаданих автобусах, було встановлено, що окремі особи ледве досягли 18-річного віку та близько 80 відсотків громадян не брали участі у АТО/ООС на Сході України".

"Немічеву наголосили про недопущення дискредитації звання ветеранів війни АТО/ООС для прикриття відверто кримінальної діяльності, яка не має жодного відношення до конфлікту на Сході України з РФ", - заявив Дудін.

Також за його словами, "викриття злочинної організації, що здійснювала вимагання у громадян міста та регіону, яке було задокументовано співробітниками СБУ, не містить жодних фактів політичного переслідування".

"Звертаючись до всіх ветеранів та учасників бойових дій, наголошую на тому, що Україна є демократичною та правовою державою і жоден статус або участь у будь-яких організаціях, політичних об'єднаннях і рухах не звільняє нікого від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України. До того ж, тяжкі та особливо тяжкі злочини проти громадських свобод, державного суверенітету, розвитку економічного та політичного стану на території України під прикриттям патріотичних гасел та участі у вищезазначених формуваннях будуть братись на особливий контроль, з метою недопущення дискредитації високого звання Захисника України як на території нашої держави, так і у міжнародному інформаційному просторі", - заявив Дудін.

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки у членів Харківського осередку партії "Нацкорпус" та затримала сімох людей, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка протидіяла законній господарській діяльності та займалась вимаганням коштів. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає затриманим запобіжний захід. "Нацкорпус" заявив, що їхні автобуси, які везли групу підтримки на суд в Київ, були затримані працівниками СБУ вночі. Кожного, хто був в автобусі допитували та фотографували.