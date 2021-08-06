Большинство активистов, которых "Нацкорпус" вез в Киев на акцию протеста, не являются ветеранами АТО, - СБУ

Служба безопасности Украины предупредила руководителя "Национального корпуса" в Харьковской области Константину Немічеву о недопущении дискредитации звания ветеранов войны АТО/ООС для прикрытия откровенно криминальной деятельности, которая не имеет никакого отношения к конфликту на Востоке Украины с Россией

Об этом говорится в комментарии начальника Управления Службы безопасности в Харьковской области Романа Дудина по проверке в ночь на 6 августа двух автобусов с активистами партии "Нацкорпус", которые были остановлены в населенном пункте Валки на Харьковщине, сообщает RegioNews.

По словам Дудина, 5 августа Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области официально предупредило о проведении очередного этапа антитеррористических учений, регламентированного действующим законодательством.

"Во время проведения учений в населенном пункте Валки был расположен мобильный блокпост. Около часа ночи в поиске условных диверсантов проводилась проверка автотранспорта, среди которого были остановлены два автобуса с пассажирами. После остановки указанного транспорта, почти сразу к месту проверки подъехал элитный автомобиль бизнес-класса, на котором прибыл руководитель "Нацкорпуса" в Харьковской области Константин Немичев", - говорится в комментарии начальника Управления СБУ.

По его словам, Немичев "сразу потребовал от сотрудников полиции, Нацгвардии и СБУ прекратить указанные спецтренировки и отказаться от проведения определенных планом действий, фильтрационных и других мероприятий. Лидер НК мотивировал это тем, что сотрудники полиции, Нацгвардии и СБУ не являются гарантом безопасности Украины и Харьковского региона в частности. Отмечал, что указанные автобусы перевозят ветеранов войны на Востоке для поддержки задержанных вчера в г. Харькове граждан по ст. 255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"), ст. 189 ("Вымогательство") и ст. 206 ("Противодействие законной хозяйственной деятельности")".

Выслушав Немичева, правоохранителями, как отмечает Дудин, "была предоставлена информация (позывные, подразделения, места и периоды), которая свидетельствует об активном участии в защите суверенитета государства сотрудников Полиции, Нацгвардии и СБУ. После проверки граждан, которые находились в вышеуказанных автобусах, было установлено, что отдельные лица едва достигли 18-летнего возраста и около 80 процентов граждан не принимали участия в АТО/ООС на Востоке Украины".

"Немічеву сообщили о недопущении дискредитации звания ветеранов войны АТО/ООС для прикрытия откровенно криминальной деятельности, которая не имеет никакого отношения к конфликту на Востоке Украины с РФ", - заявил Дудин.

Также по его словам, "разоблачение преступной организации, которая совершала вымогательства у граждан города и региона, которое было задокументировано сотрудниками СБУ, не содержит никаких фактов политического преследования".

"Обращаясь ко всем ветеранам и участникам боевых действий, подчеркиваю, что Украина является демократическим и правовым государством и ни один статус или участие в любых организациях, в политических объединениях и движениях не освобождает никого от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. К тому же, тяжкие и особо тяжкие преступления против гражданских свобод, государственного суверенитета, развития экономического и политического состояния на территории Украины под прикрытием патриотических лозунгов и участие в вышеупомянутых формированиях будут браться на особый контроль, с целью недопущения дискредитации высокого звания Защитника Украины как на территории государства, так и в международном информационном пространстве", - заявил Дудин.

Напомним, вчера СБУ провела обыски у членов харьковской ячейки партии "Нацкорпус" и задержала семь человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая противодействовала законной хозяйственной деятельности и занималась вымогательством средств. Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает задержанным меру пресечения. "Нацкорпус" заявил, что их автобусы, которые везли группу поддержки на суд в Киев, были задержаны сотрудниками СБУ ночью. Каждого, кто был в автобусе допрашивали и фотографировали.