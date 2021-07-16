Михайло Добкін розповів, як повернути Харкову звання промислової столиці України

Про це інтерв'ю програмі "Ежу понятно" з Оленою Бондаренко, опублікованому на YouTube-каналі "ВЕСТИ Люди" заявив харківський міський голова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім – Харків" Михайло Добкін.

За його словами, важливість відновлення промислового потенціалу пояснюється в тому числі і структурою бюджету міста. "Якщо ми візьмемо структуру міського бюджету, який цього року становить 15,4 млрд грн, то майже половина (45%) - це податок на дохід, який люди заплатили з зарплати", - зазначив Добкін.

"Якщо врахувати, що у нас величезна кількість айтішників, які нічого не платять, єдиноподатників, які майже не платять, то створення стимулів розвивати промислову базу – це важливіше місту навіть, ніж самим людям", - додав Добкін, зазначивши, що "не можна віддавати в руки навіть найвпливовіших людей, яких називають олігархами, підприємства, які потрібно відновлювати".

За словами Добкіна, підприємства повинні потрапити в руки тих, хто зобов'язується створювати робочі місця: "Якщо в Харкові виставляються на продаж цехи вартістю одна гривня для продовження виробництва будь-якої продукції, інвестор платить гривню, але у нього будуть обов'язкові умови. Він повинен перемогти кращою пропозицією щодо створення нових робочих місць. Наприклад, 500 робочих місць протягом двох років. І якщо він порушує свої зобов'язання, він виплачує з компенсацією стільки, скільки це б коштувало".

"Я вважаю, що в Харкові прийшов час. І я це обов'язково зроблю, ввести посаду заступника міського голови з виробництва, щоб промисловці і виробники побачили, що місто зацікавлене в тому, що вони створюють щось", - вважає Добкін.

За словами харківського міського голови в 2006-2010 роках, "головний критерій оцінки роботи будь-якого керівника - це кількість створених ним робочих місць протягом року. Причому не на папері, там де мінімалку платять, а робочих місць, де платять середньогалузеву зарплату".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що у Харкові будуть створені справедливі умови для всіх підприємців, а карта вільних для забудови ділянок міста із зазначенням профілю кожної ділянки буде викладена у відкритий доступ. "Я розумію, що вам не потрібні порожні обіцянки. Але я точно знаю, що ми будемо створювати справедливі умови для всіх. Швидке і законне оформлення власності. Щоб ви, розвиваючи свою справу тут, були впевнені в тому, що не ризикуєте втратити її в один момент", – підкреслив Добкін.