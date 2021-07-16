Михаил Добкин рассказал, как вернуть Харькову звание промышленной столицы Украины

Об этом интервью программе "Ежу понятно" с Еленой Бондаренко, опубликованном на YouTube-канале "ВЕСТИ Люди" заявил харьковский городской голова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин.

По его словам, важность восстановления промышленного потенциала объясняется в том числе и структурой бюджета города. "Если мы возьмем структуру городского бюджета, который в этом году составляет 15,4 млрд грн, то почти половина (45%) - это подоходный налог, который люди заплатили с зарплаты", - отметил Добкин.

"Если учесть, что у нас огромное количество айтишников, которые ничего не платят, единоналожников, которые почти не платят, то создание стимулов развивать промышленную базу – это важнее городу даже, чем самим людям", - добавил Добкин, отметив, что "нельзя отдавать в руки даже самых влиятельных людей, которых называют олигархами, предприятия, которые нужно восстанавливать".

По словам Добкина, предприятия должны попасть в руки тех, кто обязуется создавать рабочие места: "Если в Харькове выставляются на продажу цеха стоимостью одна гривна для продолжения производства какой-либо продукции, инвестор платит гривню, но у него будут обязательные условия. Он должен победить лучшим предложением по созданию новых рабочих мест. Например, 500 рабочих мест в течение двух лет. И если он нарушает свои обязательства, он выплачивает с компенсацией столько, сколько это бы стоило".

"Я считаю, что в Харькове пришло время. И я это обязательно сделаю, ввести должность заместителя городского головы по производству, чтобы промышленники и производители увидели, что город заинтересован в том, что они создают что-то", - считает Добкин.

По словам харьковского городского головы в 2006-2010 годах, "главный критерий оценки работы любого руководителя – это количество созданных им рабочих мест в течение года. Причем не на бумаге, там где минималку платят, а рабочих мест, где платят среднеотраслевую зарплату".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что в Харькове будут созданы справедливые условия для всех предпринимателей, а карта свободных для застройки участков города с указанием профиля каждого участка будет выложена в открытый доступ. "Я понимаю, что вам не нужны пустые обещания. Но я точно знаю, что мы будем создавать справедливые условия для всех. Быстрое и законное оформление собственности. Чтоб вы, развивая свое дело здесь, были уверены в том, что не рискуете лишиться его в один момент", – подчеркнул Добкин.