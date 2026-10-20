На Рівненщині після російських атак знеструмлено багато населених пунктів

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Унаслідок російських атак на Рівненщині в багатьох населених пунктах зникло електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням світла

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

"За наслідками ворожих атак, у багатьох населених пунктах Рівненщини – знеструмлення", – зазначив він.

За словами Коваля, область пережила ще одну важку ніч. Українські сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих цілей, однак уникнути пошкоджень не вдалося.

Зокрема, у житловій зоні вибило вікна. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання в населених пунктах області.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.