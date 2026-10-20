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20 жовтня 2026, 11:33

На Буковині авто злетіло в кювет і перекинулося: водія госпіталізували

20 жовтня 2026, 11:33
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Фото: Національна поліція
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На Буковині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 32-річний чоловік. Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся, а водія доправили до лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 19 жовтня неподалік села Сербичани Дністровського району.

За попередніми даними поліції, 32-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем Geely, не впорався з керуванням. Унаслідок цього машина з’їхала в кювет і перекинулася.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 міста Сокиряни Дністровського районного відділу поліції.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, в Рівному іномарки влетіли одна в одну на світлофорі. 38-річний водій Renaulte Megane виїхав на заборонений сигнал світлофора. Він не надав перевагу Renaulte Koleos, за кермом якого був 44-річний місцевий житель.

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