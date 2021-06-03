Оценивать любого руководителя города нужно по сохранению и созданию рабочих мест – Михаил Добкин

Такое мнение высказал городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире "Ток-шоу №1 Василия Голованова" на телеканале "Украина 24".

Михаил Добкин утверждает, что центральная власть совершает ошибку, пытаясь регулировать экономическую деятельность граждан административными и налоговыми методами. И просто повышать минимальную зарплату – недостаточно.

"Гораздо правильнее – создавать условия для отраслей. Чтобы люди могли развиваться. Они лучше понимают, как вырастить, как произвести, как сталь сварить, хлеб испечь", – заявил Добкин, подчеркнув, что для этого просто необходимо, чтобы власть создала необходимые условия.

Он также призвал облегчить налоговое давление на украинских производителей промышленной и сельхозпродукции. По словам Михаила Добкина, существующая сейчас в Украине система налогообложения и оплаты труда делает невозможным развитие производств и предпринимательства в рамках закона. Он предлагает за счет снижения налогов создать возможность повышения зарплат сотрудников предприятий, а при начислении налогов учитывать потребности регионов, в которых предприятия работают – особенно, если они зарабатывают на использовании природных ресурсов.

"Сегодня, являясь государственным чиновником, говоря о каком-то бизнесе, я могу сказать, что то, где я прикладываю свои усилия – это создает возможность получать работу 2 тысячам людей. Для меня это важно, потому что я сегодня, планируя работу в Харьковском горсовете, меняю приоритеты и меняю понимание как оценивать людей, эффективность работы по сравнению с теми, что у меня были в 2006 году", – подчеркнул политик.

Он также отметил, что сегодня самый главный приоритет оценки любого руководителя – это создание и сохранение рабочих мест и не на бумаге, а со средней отраслевой зарплатой: "Чтобы это была не минимальная зарплата, чтобы это было понятно, что люди платят налоги с этого".

Михаил Добкин в 2006-2010 годах был городским головой Харькова, а с 2010 по 2014 год возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию. По его мнению, с тех пор мышление людей, проживающих в разных регионах Украины изменилось, они по другим критериям оценивают качество работы власти. Поэтому, считает Михаил Добкин, власть тоже должна изменить свои приоритеты, делая акцент на создании новых предприятий, сохранении старых и создании новых рабочих мест.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что мэром должен быть тот человек, который сможет отстаивать позицию в органах центральной власти и нести ответственность за принятые решения.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.