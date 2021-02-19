В Харькове разоблачили во взяточничестве заместителя главы райгосадминистрации

Чиновника задержали во время получения средств

Чиновника задержали во время получения средств

Фото: Нацполиция

В Харькове правоохранители разоблачили противоправную деятельность заместителя главы государственной администрации одного из районов города. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Неправомерную выгоду чиновник требовал с руководителя общества. Взамен обещал "решить вопрос" с постановкой на воинский учет работника этой фирмы", - говорится в сообщении.

Чиновника поймали во время получения взятки. Заместитель главы РГА задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, замдиректору "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.