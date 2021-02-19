В Харькове разоблачили во взяточничестве заместителя главы райгосадминистрации
В Харькове правоохранители разоблачили противоправную деятельность заместителя главы государственной администрации одного из районов города. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.
Неправомерную выгоду чиновник требовал с руководителя общества. Взамен обещал "решить вопрос" с постановкой на воинский учет работника этой фирмы", - говорится в сообщении.
Чиновника поймали во время получения взятки. Заместитель главы РГА задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним, замдиректору "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.