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19 февраля 2021, 12:16 540

В Харькове разоблачили во взяточничестве заместителя главы райгосадминистрации

19 февраля 2021, 12:16 540
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Чиновника задержали во время получения средств
Чиновника задержали во время получения средств
Фото: Нацполиция
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В Харькове правоохранители разоблачили противоправную деятельность заместителя главы государственной администрации одного из районов города. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Неправомерную выгоду чиновник требовал с руководителя общества. Взамен обещал "решить вопрос" с постановкой на воинский учет работника этой фирмы", - говорится в сообщении.

Чиновника поймали во время получения взятки. Заместитель главы РГА задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, замдиректору "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.

взятка чиновники РГА Харьков полиция

 
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