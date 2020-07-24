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24 июля 2020, 09:17 14

На Харьковщине начальника местного Геокадастра разоблачили на взятке

24 июля 2020, 09:17 14
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Взятку требовали за оформление разрешительных документов на землю
Взятку требовали за оформление разрешительных документов на землю
Фото: прокуратуры Харьковской области
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В Харьковской области разоблачили на взятке руководителя одного из отделов ГУ Геокадастра. Его задержали при получении 6 тысяч долларов неправомерной выгоды за оформление разрешительных документов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в прокуратуре области.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области требовал неправомерную выгоду за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельного участка государственной формы собственности площадью 10 га.

Сумма "услуги" составляла 12 тыс. долларов США. 23 июля 2020 года указанное лицо разоблачено на получении первой части от общей суммы - 6 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Харьковской местной прокуратурой №4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на взятке в Одессе задержали сразу троих руководителей таможни.

Харьков взятка Госгеокадастр земля Харьковская область
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