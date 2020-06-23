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23 червня 2020, 18:52 4

Персонал звільняється, не вистачає лікарів: у Харькові диспансер почав приймати хворих COVID-19

23 червня 2020, 18:52 4
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Погодилися працювати з хворими на коронавірус лише 15-16 медиків
Погодилися працювати з хворими на коронавірус лише 15-16 медиків
Фото: з відкритих джерел
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Харківський обласний диспансер радіаційного захисту почав приймати на лікування коронавірусних хворих, однак медичній установі катастрофічно не вистачає персоналу.

Як передає RegioNews, про це повідомила директор установи Ірина Пирогова.

Нам потрібно ще хоча б п'ять анестезіологів, хоча б п'ять терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги", - заявила вона.

За її словами, після того, як стало відомо, що диспансер планується відкрити для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, частина персоналу подала заяви про звільнення, погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.

За добу в медустанову надійшло 12 хворих з коронавірусною інфекцією - один з них перебуває в реанімації.

За словами директора установи, проблема кадрів в диспансері стоїть дуже гостро.

У пресслужбі Харківської облдержадміністрації повідомили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері радіаційного захисту та вирішує питання про притягнення медиків з інших установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники чорнобильських організацій протестували проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих COVID-19.

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