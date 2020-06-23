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23 июня 2020, 18:52 4

Персонал увольняется, не хватает врачей: в Харькове диспансер начал принимать больных COVID-19

23 июня 2020, 18:52 4
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Согласились работать с больными на коронавирус лишь 15-16 медиков
Согласились работать с больными на коронавирус лишь 15-16 медиков
Фото: из открытых источников
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Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать на лечене коронавирусных больных, однако медицинскому учреждению катастрофически не хватает персонала.

Как передает RegioNews, об этом сообщила директор учреждения Ирина Пирогова.

Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - заявила она.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления об увольнении, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

За сутки в медучреждение поступило 12 больных с коронавирусной инфекцией - один из них находится в реанимации.

По словам директора учреждения, проблема кадров в диспансере стоит очень остро.

В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

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