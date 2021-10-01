Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці розповів про плани здешевлення іпотеки для українців.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт партії "Слуга народу"

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І - для всіх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що програму доступної іпотеки потрібно розширити на невеликі міста.

8 вересня під час засідання уряду Денис Шмигаль повідомив, що за перші півроку роботи програми Президента України "Доступна іпотека 7%" видано кредитів на більш ніж 650 млн грн.

У лютому очільник уряду заявляв, що державна програма доступного кредитування житла під 5% річних запрацює у другій половині 2021 року.

"У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати та створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", - заявив він.

За словами Шмигаля, уряд працює над цим разом з Національним банком.