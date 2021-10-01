Шмигаль обещает ипотеку под 5% для всех

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о планах удешевления ипотеки для украинцев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт партии "Слуга народа"

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И-для всех", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Шмигаль заявлял, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города.

8 сентября во время заседания правительства Денис Шмыгаль сообщил, что за первые полгода работы программы Президента Украины "Доступная ипотека 7%" выдано кредитов на более чем 650 млн грн.

В феврале глава правительства заявлял, что государственная программа доступного кредитования жилья под 5% годовых заработает во второй половине 2021 года.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - заявил он.

По словам Шмыгаля, правительство работает над этим вместе с Национальным банком.