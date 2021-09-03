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03 вересня 2021, 17:12 10

У Мінфіні розповіл.і скільки планують у бюджеті 2022 на освіту та медицину

03 вересня 2021, 17:12 10
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Фото з відкритих джерел
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У Мінфіні планують передбачити у зведеному бюджеті на 2022 рік 4,5% ВВП на охорону здоров'я, близько 7,2% - на освіту

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева під час зустрічі зі Сторонами профспілок і Сторонами роботодавців щодо питання формування основних показників держбюджету 2022.

Він зазначив, що одним із головних пріоритетів бюджету - це обороноздатність країни, фінансування медицини та підняття заробітних плат медикам.

"Плануємо на наступний рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоровʼя…В освітній галузі кошти повинні працювати на освіту. В наступному році планується близько 7,2% ВВП по зведеному бюджету. Ми передбачаємо можливість оновлення матеріально-технічної бази шкіл та підтримку організації якісного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти", - додав він.

Крім цього під час наради обговорювались основні аспекти державного бюджету на 2022 рік, а саме: проблеми виплати заборгованості заробітних плат працівників вугільної галузі, збільшення фінансування медичної галузі, виплат заробітних плат у сфері охорони здоров’я, питання формування механізму обрахунку заробітної плати педагогам, нагальні проблеми Пенсійного фонду, необхідність збільшення прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної заробітної плати.

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