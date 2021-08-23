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23 августа 2021, 13:32 125

Украина не позднее октября может получить очередной транш МВФ - депутат

23 августа 2021, 13:32 125
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Фото из открытых источников
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Украина может получить очередной транш по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не позднее октября

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев

Он также напомнил, что Украина дополнительно получит от фонда более 2 миллиардов долларов на восстановление экономики.

"Первое, о чем мы говорим, это распределение специальных прав заимствований, это валюта МВФ, в связи с мировым экономическим кризисом, где Украина без каких-либо условий получит 2,7 млрд, если просчитать на доллары, и эти средства идут в золотавалютного резерва Нацбанка. "Смс" можно ожидать буквально с недели на неделю”, — сказал Гетьманцев.

Что касается транша в рамках программы МВФ, то, парламентарий ожидает новый транш не позднее октября

"Если говорить о самом непосредственно транше, в соответствии с программой Stand-by, которая на сегодня есть с МВФ заключена, мы в сентябре, по крайней мере, что возможно не позднее октября, ожидаем очередной транш в рамках этой программы”, — добавил он.

Также Гетманцев отметил, что Еврокомиссия оказывает макрофинансовую помощь "в связи и в соответствии с теми переговорами, тем процессом, который идет у нас с Международным валютным фондом”.

"Если он будет успешным, а мы слышали и видели заявление, что он является успешным и нам осталось фактически два вопроса из программы МВФ, которые мы должны выполнить, тогда очередной транш поступит и мы автоматически получим помощь от Еврокомиссии”, — заявил Гетманцев.

Напомним, что в конце июля Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится на решающей стадии переговоров с Международным валютным фондом о получении нового транша кредита

МВФ кредит Еврокомиссия Транш

 
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