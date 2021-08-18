АМКУ не знайшов порушень у роботі "Епіцентру" під час локдауну

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Антимонопольний комітет України не знайшов порушень в роботі ТОВ "Епіцентр К", ЗАТ" Нова Лінія "і ТОВ" Леруа Мерлен " в період з 13 березня 2020 до 22 травня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані громадської організації "Ліга антитрансту", які отримав censor

За інформацією, яку надав АМКУ, під час загальнонаціонального локдауну, на мережу "Епіцентр" поліція склала 26 протоколів про порушення карантинних норм.

Також, як стверджує Антимонопольний комітет, єдиним документом, що підтверджує винність у вчиненні даного адміністративного правопорушення, є виключно рішення (постанова) суду.

Однак, станом на 31 nравня 2021 року АМКУ не знайшов в Єдиному реєстрі судових рішень постанов суду про притягнення "Епіцентру К", "Нової лінії" та "Леруа Мерлен" або їх керівників та власників до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень за ст.44 (3) КУпАП.

Виходячи з цього Антимонопольний комітет не виявив у роботі торгівельних мережа ознак порушень законодавства Про захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаних з недотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабміну в період загальнонаціонального локдауну була заборонена робота магазинів побутової техніки, будівельних матеріалів