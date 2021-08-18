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18 августа 2021, 11:14 407

АМКУ не знайшов порушень у роботі "Епіцентру" під час локдауну

18 августа 2021, 11:14 407
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Фото из открытых источников
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Антимонопольный комитет Украины не нашел нарушений в работе ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен" в период с 13 марта 2020 до 22 мая 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные общественной организации "Лига антитранста", которые получил censor

По информации, которую предоставил АМКУ, во время общенационального локдауна, на сеть "Эпицентр" полиция составила 26 протоколов о нарушении карантинных норм.

Также, как утверждает Антимонопольный комитет, единственным документом, подтверждающим виновность в совершении данного административного правонарушения, является исключительно решение (постановление) суда.

Однако, по состоянию на 31 мая 2021 АМКУ не нашел в Едином реестре судебных решений постановлений суда о привлечении "Эпицентра К", "Новой линии" и "Леруа Мерлен" или их руководителей и владельцев к ответственности за совершение административных правонарушений по ст.44 (3) КоАП.

Исходя из этого Антимонопольный комитет не обнаружил в работе торговых сетей признаков нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, связанных с несоблюдением карантинных требований.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина в период общенационального локдауна была запрещена работа магазинов бытовой техники, строительных материалов

Кабмин карантин АМКУ локдаун

 
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