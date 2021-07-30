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30 липня 2021, 18:55 365

РНБО розглядає введення тимчасових адміністрацій в енергокомпаніях олігархів: названо умову

30 липня 2021, 18:55 365
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Фото з відкритих джерел
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Рада нацбеки та оборони розглядає введення тимчасових адміністрацій в енергорозподільчих компаніях, що належать відомим українським олігархам і бізнесмену з Росії в разі наявності загрози національній безпеці

Як передає RegioNews, про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Аппарат РНБО спостерігає дуже небезпечні тендеції в цій галузі. Ми бачимо ознаки монополізації на цьому ринку. На разі в нас є 8 прізвищ: це пан Ахметов, Новинський брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов Коломойський Льовочкін, Бойко та громадянин РФ Воєводін, що володіють розподільчою мережею…В Разі загрози національній безпеці ми розглядаємо введення тимчасових адміністрацій", - Данилов.

Він також додав, що РНБО вирішило не допустити підвищення тарифів на електроенергію для вразливих категорій населення.

Нагадаємо, шо Президент України Володимир Зеленський напередодні заявляв, що РНБО буде розглядати можливе зниження вартості електроенергії для цих людей. Механізм зниження вартості не уточнювався

РНБО тарифи населення електрика олігархи

 
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