СНБО рассматривает введение временных администраций в энергокомпаниях олигархов: названо условие

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Совет нацбеки и обороны рассматривает введение временных администраций в энергораспределительных компаниях, которые принадлежат известным украинским олигархам и бизнесмену из России в случае наличия угрозы национальной безопасности

Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. На данный момент у нас есть 8 фамилий: это господин Ахметов, Новинский братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, владеющих распределительной сетью...В случае угрозы национальной безопасности мы рассматриваем введение временных администраций", - Данилов.

Он также добавил, что СНБО решил не допустить повышения тарифов на электроэнергию для уязвимых категорий населения.

Напомним, шо Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что СНБО будет рассматривать возможное снижение стоимости электроэнергии для этих людей. Механизм снижения стоимость не уточнялся