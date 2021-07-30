09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
17:53  30 июля
В субботу в ООС: два нарушения "тишины" и пролет вражеского беспилотника через линию разграничения
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 18:55 362

СНБО рассматривает введение временных администраций в энергокомпаниях олигархов: названо условие

30 июля 2021, 18:55 362
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Совет нацбеки и обороны рассматривает введение временных администраций в энергораспределительных компаниях, которые принадлежат известным украинским олигархам и бизнесмену из России в случае наличия угрозы национальной безопасности

Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. На данный момент у нас есть 8 фамилий: это господин Ахметов, Новинский братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, владеющих распределительной сетью...В случае угрозы национальной безопасности мы рассматриваем введение временных администраций", - Данилов.

Он также добавил, что СНБО решил не допустить повышения тарифов на электроэнергию для уязвимых категорий населения.

Напомним, шо Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что СНБО будет рассматривать возможное снижение стоимости электроэнергии для этих людей. Механизм снижения стоимость не уточнялся

СНБО тарифы население электричество олигархи

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua