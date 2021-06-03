Нардепи розблокували закон про продаж землі на електронних аукціонах

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Парламент 3 червня під час засідання розблокував підписання закону №2195 про онлайн-торги землею

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До парламенту внесли сім проєктів постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт, проте народні депутати не підтримали жоден з них.

Таким чином закон тепер може підписати голова парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 18 травня народні депутати ухвалили законопроєкт №2195, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.