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03 червня 2021, 10:57 184

Нардепи розблокували закон про продаж землі на електронних аукціонах

03 червня 2021, 10:57 184
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Фото з відкритих джерел
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Парламент 3 червня під час засідання розблокував підписання закону №2195 про онлайн-торги землею

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До парламенту внесли сім проєктів постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт, проте народні депутати не підтримали жоден з них.

Таким чином закон тепер може підписати голова парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 18 травня народні депутати ухвалили законопроєкт №2195, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Україна закон Верховна Рада законопроєкт парламент

 
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