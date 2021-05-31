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31 травня 2021, 13:52 19
Прес-реліз

Чому вигідно вкладати гроші в нерухомість?

31 травня 2021, 13:52 19
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Якщо вам пощастило стати щасливим володарем великої суми коштів, ви повинні задуматися, як правильно нею розпорядитися

Можна покласти гроші в банк під депозит або зашити в матрац. А можна вигідно інвестувати свій капітал у нерухомість. Вигода доведена.

Чому внесок у нерухомість — безпрограшний варіант?

У сучасному світі, де економічні кризи нескінченно змінюють одна одну, а інфляція і коливання валютних курсів б'ють усі можливі рекорди, гостро стоїть питання, як зберегти фінанси. Не важливо, де ви хочете купити нерухомість. Херсон, Чернівці, Львів, Харків і багато інших міст України подарують вам таку можливість. Але чи варто купувати квартиру, якщо у вас вже є своє житло? Варто. І ось чому:

  • вартість квартир часто прив'язується до курсу долара, отже, ймовірність того, що ваш внесок знеціниться, мінімальна;
  • нерухомість можна здавати в оренду, що забезпечить значний прибуток протягом багатьох років;
  • будь-який об'єкт, який ви придбали, можна вигідно продати, при цьому отримавши додатковий прибуток.

Однак, незважаючи на всі переваги, припустивши помилку в укладенні договору купівлі-продажу, можна не тільки не заробити, а й втратити. Тому перш ніж інвестувати в нерухомість, переконайтеся, що квартира, гараж або склад обрані правильно.

Як вибрати об'єкт для інвестування?

Вибираючи об'єкт нерухомості, намагайтеся звертати увагу на якість будівництва, район, інфраструктуру. Якщо йдеться про квартиру, краще придбати житло в новобудові, ніж у вторинці. Адже ви вкладаєте в майбутнє, а значить, повинні бути впевнені в тому, що будинок простоїть ще багато років.

Знайти відповідний об'єкт для інвестицій допоможе сервіс OLX, що містить масу пропозицій як від фізичних, так і від юридичних осіб. Використовуйте його, а також інші джерела інформації, щоб підібрати оптимальний варіант на ваші кошти, який ідеально підходить для реалізації мети. Вдалих вкладів!

Нерухомість бізнес квартира

 
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