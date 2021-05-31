Почему выгодно вкладывать деньги в недвижимость?

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Если вам повезло стать счастливым обладателем крупной суммы средств, вы должны задуматься, как правильно ею распорядиться

Можно положить деньги в банк под депозит или зашить в матрас. А можно выгодно инвестировать свой капитал в недвижимость. Выгода доказана.

Почему вклад в недвижимость - беспроигрышный вариант?

В современном мире, где экономические кризисы бесконечно сменяют друг друга, а инфляция и колебания валютных курсов бьют все возможные рекорды, остро стоит вопрос, как сохранить финансы. Не важно, где вы хотите купить недвижимость. Херсон, Черновцы, Львов, Харьков и многие другие города Украины подарят вам такую возможность. Но стоит ли покупать квартиру, если у вас уже есть свое жилье? Стоит. И вот почему:

стоимость квартир часто привязывается к курсу доллара, следовательно, вероятность того, что ваш вклад обесценится, минимальна;

недвижимость можно сдавать в аренду, что обеспечит значительную прибыль в течение многих лет;

любой объект, который вы приобрели, можно выгодно продать, при этом получив дополнительную прибыль.

Однако, несмотря на все преимущества, допустив ошибку в заключении договора купли-продажи, можно не только не заработать, но и потерять. Поэтому прежде чем инвестировать в недвижимость, убедитесь, что квартира, гараж или склад выбраны правильно.

Как выбрать объект для инвестирования?

Выбирая объект недвижимости, старайтесь обращать внимание на качество строительства, район, инфраструктуру. Если речь идет о квартире, лучше приобрести жилье в новостройке, чем на вторичке. Ведь вы вкладываете в будущее, а значит, должны быть уверены в том, что дом простоит еще много лет.

Найти подходящий объект для инвестиций поможет сервис OLX, содержащий массу предложений как от физических, так и от юридических лиц. Используйте его, а также другие источники информации, чтобы подобрать оптимальный вариант на ваши средства, который идеально подходит для реализации цели. Удачных вкладов!