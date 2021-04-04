Кабмін погодив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки

Уряд врахував пропозиції РНБО

Уряд врахував пропозиції РНБО

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Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, пише RegioNews.

На виконання Рішення РНБО України "Про основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2021 рік та 2022, 2023 роки" від 30 березня 2021 року №132/2021… уряд схвалив основні показники ДОЗ на зазначені роки, - написав Уруський.

Згадані показники доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення під час нещодавнього засідання РНБО. Зокрема, передбачено фінансування ДОЗ на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету. Серед пріоритетних проєктів, зокрема, - розвиток ракетного озброєння, яке фінансуватиметься коштом загального фонду державного бюджету.

Крім того, цьогоріч ДОЗ буде виконуватися вже в умовах введення в дію нового Закону України "Про оборонні закупівлі", імплементація якого майже завершена", - підсумував Уруський.

Нагадаємо, розглянути питання виконання державного оборонного замовлення і його обсяг на 2021 рік РНБО розглянула на засіданні 2 квітня.