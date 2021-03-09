У Києві "замінували" універмаг "Україна"
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення
У Києві повідомили про замінування торгового центру "Україна".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Вартових Еспресо".
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування універмагу "Україна".
На місце виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки, рятувальники ДСНС та медики швидкої.
Нагадаємо, 4 березня у Києві закрили центральні станції метро через повідомлення про мінування.
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