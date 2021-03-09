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09 березня 2021, 10:34 295

У Києві "замінували" універмаг "Україна"

09 березня 2021, 10:34 295
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До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення
Фото з відкритих джерел
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У Києві повідомили про замінування торгового центру "Україна".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Вартових Еспресо".

До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування універмагу "Україна".

На місце виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки, рятувальники ДСНС та медики швидкої.

Нагадаємо, 4 березня у Києві закрили центральні станції метро через повідомлення про мінування.

Україна Київ мінування поліція патруль

 
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