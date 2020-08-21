У Roshen відповіли на звинувачення АМКУ в монополізації

Roshen не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про відкриття справи

Roshen не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про відкриття справи

Фото: flickr

Кондитерська корпорація Roshen заявила, що не має відношення до виробництва патоки та заперечила зловживання монопольним становищем на цьому ринку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні Roshen не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про відкриття справи за ознаками зловживання монопольним становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування корпорація буде максимально сприяти посадовим особам у наданні необхідних даних", - цитує видання коментар пресслужби.

У корпорації заявили, що у своїй роботі дотримуються чинного законодавства, сумлінно співпрацюють з АМКУ, надаючи необхідну інформацію, але не розуміють, яке відношення виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку.

За інформацією видання, твердження, які містяться в інформації АМКУ, Roshen вважає безпідставними і такими, що не відповідають дійсності.

Раніше повідомлялося, що АМКУ відкрив справу проти компанії Порошенка Roshen.