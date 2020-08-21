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21 августа 2020, 17:23

В Roshen ответили на обвинения АМКУ в монополизации

21 августа 2020, 17:23
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Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения об открытии дела
Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения об открытии дела
Фото: flickr
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Кондитерская корпорация Roshen заявила, что не имеет отношения к производству патоки и возразила злоупотребления монопольным положением на этом рынке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения об открытии дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам в предоставлении необходимых данных", - цитирует издание комментарий пресс-службы.

В корпорации заявили, что в своей работе придерживаются действующего законодательства, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

По информации издания, утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и такими, что не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что АМКУ открыл дело против компании Порошенко Roshen.

предприятие АМКУ закон Украина рынок
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