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19 серпня 2020, 10:04 4

Шмигаль повідомив про узгодження зі Словаччиною розблокування аеропорту "Ужгород"

19 серпня 2020, 10:04 4
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Залишилося тільки підписати відповідні міжурядові угоди
Залишилося тільки підписати відповідні міжурядові угоди
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що домовилися з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем про відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород".

Як передає RegioNews, про це Шмигаль написав у своєму Twitter.

Обговорили актуальні питання з ПМ Словаччини Ігорем Матовичем... дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Залишилося підписати міжурядові угоди", - повідомив він.

Прем'єр висловив подяку владі Словаччини "за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 10 червня український уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода.

У середині липня повідомлялося, що Україна очікує від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт "Ужгород".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що українська економіка почала відновлюватися в третьому кварталі-2020.

прем'єр Деніс Шмигаль економіка аеропорт
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