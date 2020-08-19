Шмыгаль сообщил о согласовании со Словакией разблокировки аэропорта "Ужгород"

Осталось только подписать соответствующие межправительственные соглашения

Осталось только подписать соответствующие межправительственные соглашения

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что договорились с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем о возобновлении работы международного аэропорта "Ужгород".

Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль написал в своем Twitter.

Обсудили актуальные вопросы с ПМ Словакии Игорем Матовичем... дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - сообщил он.

Премьер выразил благодарность властям Словакии "за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 10 июня украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода.

В середине июля сообщалось, что Украина ожидает от Словакии завершения процедур для соглашения об аэропорте "Ужгород".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале-2020.