Ігнорують подачу декларацій: у НАЗК назвали установи порушники

У порівнянні з минулим роком, кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину

У порівнянні з минулим роком, кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину

Фото: з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало 10 тисяч повідомлень від органів влади та інших установ стосовно неподання їхніми співробітниками декларацій.

Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба НАЗК. Найбільше співробітників, які не подали декларації, у таких установах: 2 тис – комітети, служби, державні агентства, фонди, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Найбільше повідомлень про неподання декларацій надійшло з Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

– комітети, служби, державні агентства, фонди, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Найбільше повідомлень про неподання декларацій надійшло з Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС); 1,7 тис – державні та казенні підприємства;

– державні та казенні підприємства; 1,7 тис – Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція;

– Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція; 1,6 тис – пенітенціарні органи (колонії, центри, ізолятори). У порівнянні з минулим роком, кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину - з 14 до 10 тис.”, - додали в НАЗК. Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.

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