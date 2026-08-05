08:11  06 серпня
У Полтаві псевдоадвокат ошукав матір загиблого захисника на 1,75 млн грн
01:35  06 серпня
Співачка Даша Астаф'єва розкритикувала зірок, які замість зборів публікують фото з вечірок
23:55  05 серпня
Подорожчання бензину не зупиняється: як змінились цінники на АЗС
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 20:56

На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором

05 серпня 2026, 20:56
Читайте также на русском языке
Фото: скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України взяли в полон двох військовослужбовців Збройних сил РФ, які отримали наказ сфотографуватися з російським триколором біля стели в Олексієво-Дружківці Донецької області

Про це йдеться у повідомленні бригади у фейсбуці, передає RegioNews.

"Українська земля — не місце для російських казок! Руйнуємо чергову ІПСО противника", - йдеться у дописі.

Військові зазначили, що російські командири відправили цих двох вояк просочитися до Олексієво-Дружківки (Костянтинівський напрям). Мета — класична ІПСО: помахати рукою на фоні стели, щоб оголосити про чергове "взяття" населеного пункту.

"Проте вже за декілька годин ці "зірки екрану" були взяті в полон розвідниками 36 окремої бригади морської піхоти. Продовжуємо тримати оборону та псувати росіянам усі їхні переможні кіносценарії. Слава морській піхоті України!", - зазначили у бригаді.

Нагадаємо, раніше військові прикордонної бригади "Форпост" успішно провели унікальну операцію, взявши в полон чотирьох військовослужбовців ЗС РФ за допомогою безпілотника Matrice 4T.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область росіяни полон
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
06 серпня 2026, 10:30
6 млн грн застави для Стефанішиної: експосолку підозрюють у незаконному збагаченні
06 серпня 2026, 10:28
Від однотипних відео до реальних рішень: Україні потрібна нова комунікація влади
06 серпня 2026, 10:10
На Львівщині зіткнулися автомобілі: один загиблий, двоє травмованих
06 серпня 2026, 09:55
Росіяни атакували цивільне судно з пшеницею в Чорному морі: загинув український моряк, є поранені
06 серпня 2026, 09:40
Росія вдарила по залізничній станції в Лозовій: двоє загиблих, восьмеро постраждалих
06 серпня 2026, 09:24
РФ вночі запустила по Україні ракети "Онікс", Х-31П та 101 безпілотник
06 серпня 2026, 09:20
Bloomberg: Європа та РФ провели неофіційні переговори про завершення війни в Україні
06 серпня 2026, 09:14
Нічна атака на Суми: ворог за 8 хвилин скинув 8 КАБів, поранені 12 людей
06 серпня 2026, 08:52
На Херсонщині росіяни атакували FPV-дроном автобус із працівниками: шестеро постраждали
06 серпня 2026, 08:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Сергій Фурса
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »