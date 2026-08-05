На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором

Фото: скриншот із відео

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України взяли в полон двох військовослужбовців Збройних сил РФ, які отримали наказ сфотографуватися з російським триколором біля стели в Олексієво-Дружківці Донецької області

Про це йдеться у повідомленні бригади у фейсбуці, передає RegioNews .

"Українська земля — не місце для російських казок! Руйнуємо чергову ІПСО противника", - йдеться у дописі.

Військові зазначили, що російські командири відправили цих двох вояк просочитися до Олексієво-Дружківки (Костянтинівський напрям). Мета — класична ІПСО: помахати рукою на фоні стели, щоб оголосити про чергове "взяття" населеного пункту.

"Проте вже за декілька годин ці "зірки екрану" були взяті в полон розвідниками 36 окремої бригади морської піхоти. Продовжуємо тримати оборону та псувати росіянам усі їхні переможні кіносценарії. Слава морській піхоті України!", - зазначили у бригаді.

Нагадаємо, раніше військові прикордонної бригади "Форпост" успішно провели унікальну операцію, взявши в полон чотирьох військовослужбовців ЗС РФ за допомогою безпілотника Matrice 4T.