У Москві дрони атакували найбільший НПЗ – спалахнула пожежа

Фото: Telegram/Exilenova+

Ударні безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, що приблизно за 15 кілометрів від Кремля. На об'єкті виникла пожежа

Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін та Telegram-канали Astra і Exilenova+, передає RegioNews.

"Протягом останньої доби триває атака ворожих безпілотників на Москву. Один із дронів пошкодив об'єкт МНПЗ. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події", – зазначив Собянін.

Він повідомив про нібито знищення близько 60 дронів. Згодом Собянін підтвердив, що Московський НПЗ отримав пошкодження внаслідок влучання.

Пізніше Exilenova+ опублікувала фото і відео пожежі на ПНЗ у Капотнянському районі Москви.

Зазначається, що від НПЗ до Кремля приблизно 15 км.

Росавіація повідомляла про введення обмежень в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково, Раменське (Жуковський).

Довідка: Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством столиці РФ і забезпечує значну частину паливного ринку регіону, зокрема постачання бензину та дизельного пального.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ.