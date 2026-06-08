На Донеччині сержант викрав 16 бойових FPV-дронів і продав їх за 105 тис. грн

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Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин Донецької області, якого підозрюють у викраденні військового майна в умовах воєнного стану

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, сержант, який обіймав посаду старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону, незаконно заволодів 16 FPV-дронами "Генерал Черешня". Безпілотники перебували на балансі військової частини та призначалися для виконання бойових завдань.

Слідчі встановили, що у січні 2026 року військовий викрав дрони вартістю 34,9 тисячі гривень кожен та вирішив продати їх для власного збагачення.

30 травня поблизу Харківської області підозрюваний продав усі 16 безпілотників за 105 тисяч гривень. Одразу після отримання грошей його затримали правоохоронці.

Під час слідчих дій вилучено 105 тисяч гривень, усі викрадені FPV-дрони та комплектуючі до них. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 558,4 тисячі гривень.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині військові організували схему продажу армійського пального. Схему організував начальник однієї зі служб військової частини та долучив до неї ще двох своїх колег.