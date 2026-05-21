В середу, 20 травня, російські загарбники вбили ще одного жителя Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Одна людина загинула через обстріл в Олексієво-Дружківці.

Ще 11 людей дістали поранення: одна – в Олексієво-Дружківці, шестеро – у Дружківці, двоє – у Краматорську та ще двоє людей – у Малотаранівці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4071 загиблий і 9457 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, минулої доби під російським терором перебували 45 населених пунктів Херсонської області. Дістали поранення 10 людей.