08:39  21 травня
На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих
08:21  21 травня
У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця
00:55  21 травня
Відомий український актор отримує погрози через роль маніяка-вбивці
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 09:15

На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 10 людей

21 травня 2026, 09:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 45 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватні гараж та автомобілі.

Через російські атаки дістали поранення 10 людей.

Нагадаємо, російські війська продовжують масовано тероризувати Дніпропетровську область. Вночі та вранці 21 травня ворог здійснив 15 атак, застосувавши для ударів артилерію, ударні безпілотники та керовані авіабомби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Херсонська область пошкодження постраждалі наслідки
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Російський дрон атакував вантажівку на Харківщині: загинула людина
21 травня 2026, 09:57
Парадокс війни: як ескалація може змінити баланс
21 травня 2026, 09:54
У ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст, ще один підліток у лікарні
21 травня 2026, 09:49
В Україні завершився епідсезон ГРВІ: захворіли понад 4,2 млн людей
21 травня 2026, 09:44
"Живі коштовності" в багажнику: киянка намагалася таємно ввезти з Польщі партію колекційних риб на 1 млн грн
21 травня 2026, 09:39
На Донеччині через російські обстріли загинула одна людина, 11 – поранені
21 травня 2026, 09:28
У Полтаві накрили мережу нелегальних вейпів: товару на 5 млн грн
21 травня 2026, 09:22
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними безпілотниками
21 травня 2026, 08:56
На Сумщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, 15 поранених
21 травня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »