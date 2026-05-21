На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 10 людей
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 45 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.
Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватні гараж та автомобілі.
Через російські атаки дістали поранення 10 людей.
