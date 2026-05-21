Фото: полиция

В среду, 20 мая, российские захватчики убили еще одного жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Один человек погиб из-за обстрела в Алексеево-Дружковке.

Еще 11 человек получили ранения: один – в Алексеево-Дружковке, шестеро – в Дружковке, двое – в Краматорске и еще два человека – в Малотарановке.

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4071 погибший и 9457 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки под российским террором находились 45 населенных пунктов Херсонской области. Получили ранения 10 человек.