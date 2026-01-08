08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
00:12  08 січня
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
08 січня 2026, 07:26

Російська армія втратила за добу в Україні 1400 військових

08 січня 2026, 07:26
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1400 окупантів, 6 танків, 9 бронемашин, одну РСЗВ та 17 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 215 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно склали:

старти росіян 8 січня 2025 року

Нагадаємо, Сили оборони України уразили арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Костромській області РФ, нафтобазу, пункти управління безпілотників та інші важливі об’єкти ворога.

