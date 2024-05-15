Двоє бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині, проведуть 15 років за ґратами

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Російські бойовики, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині, отримали 15 років тюрми. Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Східному фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами СБУ, зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

Українські захисники взяли обох зрадників у полон під час боїв у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.

Так, одного із бойовиків затримали після повного знищення його підрозділу, який намагався прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку в лютому 2024 року. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська Луганської області. Фігурант у вересні 2023 року вступив до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

Ще одним засудженим є мешканець тимчасово окупованого Єнакієвого. Зловмисник з 2014 року воював проти сил АТО. Тоді він перебував у складі окупаційної комендантської роти так званого "козачого союзу області війська донського". На початку повномасштабного вторгнення рф зрадник "перевівся" до 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу РФ. Разом з іншими окупантами він брав участь у неодноразових спробах прорвати опорні пункти оборони ЗСУ в районі Новобахмутівки.

"За матеріалами слідчих та військових контррозвідників СБУ суд визнав обох ворожих поплічників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії зрадника з Єнакієвого додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше реальні терміни ув’язнення отримали четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах. Трьох зловмисників українські захисники взяли у полон під Роботиним, ще одного – під час запеклих боїв у районі Мар’їнки.