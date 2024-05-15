14:03  15 травня
Під час тренувань загинув курсант одеської Військової академії, ДБР проводить розслідування
15:52  15 травня
Із прикордоння Харківщини евакуювали вже близько 8000 людей
15:07  15 травня
Пожежа в багатоповерхівці у Дніпрі: загинув чоловік, ще одна людина обгоріла
UA | RU
UA | RU
15 травня 2024, 03:40

Двоє бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині, проведуть 15 років за ґратами

15 травня 2024, 03:40
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: radiosvoboda.org
Читайте также
на русском языке

Російські бойовики, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині, отримали 15 років тюрми. Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Східному фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами СБУ, зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

Українські захисники взяли обох зрадників у полон під час боїв у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.

Так, одного із бойовиків затримали після повного знищення його підрозділу, який намагався прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку в лютому 2024 року. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська Луганської області. Фігурант у вересні 2023 року вступив до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

Ще одним засудженим є мешканець тимчасово окупованого Єнакієвого. Зловмисник з 2014 року воював проти сил АТО. Тоді він перебував у складі окупаційної комендантської роти так званого "козачого союзу області війська донського". На початку повномасштабного вторгнення рф зрадник "перевівся" до 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу РФ. Разом з іншими окупантами він брав участь у неодноразових спробах прорвати опорні пункти оборони ЗСУ в районі Новобахмутівки.

"За матеріалами слідчих та військових контррозвідників СБУ суд визнав обох ворожих поплічників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії зрадника з Єнакієвого додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше реальні терміни ув’язнення отримали четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах. Трьох зловмисників українські захисники взяли у полон під Роботиним, ще одного – під час запеклих боїв у районі Мар’їнки.

СБУ терористи Донецька область в'язниця держзрада зрада
09 травня 2024
Тариф на світло: на скільки та коли може зрости
Ще після закінчення опалювального сезону в медійному просторі все частіше почали точитися розмови про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Наразі до цих обговорень підключилися також оф...
26 квітня 2024
Вища освіта по-новому: до чого тепер готуватися студентам
Днями Верховна Рада прийняла закон, що покликаний удосконалити освітній процес для здобувачів вищої освіти в українських вишах. Загалом чиновники запевняють, що з прийняттям цього закону, усі вищі нав...
24 квітня 2024
Військовий експерт Іван Киричевський: росіяни не чекають травня чи червня, вони вже наступають
Експерт військового порталу Defence Express Іван Киричевський розповів в інтерв’ю RegioNews, де зараз найгарячіше на фронті, чи можливий великий наступ України і що для цього потрібно, а також чи пере...
16 квітня 2024
Зустріч із Папою Римським та повні буси гуманітарки: як італійський благодійник допомагає прифронтовій Харківщині
З початком повномасштабної війни українці не на словах відчули турботу зі сторони європейських друзів. Країни ЄС радо приймали українських жінок з дітьми, а до самої України все частіше почали приїждж...
У Харкові підлітки побили чоловіка та його 15-річного сина
16 травня 2024, 04:20
Бійці ГУР знищили техніку та склад боєприпасів росіян на Запоріжжі
16 травня 2024, 03:40
На кордоні в Одеській області затримали дві групи ухилянтів
16 травня 2024, 03:32
На Кіровоградщині у власному будинку згоріли живцем мати з 6-річною дитиною
16 травня 2024, 03:00
Із Запоріжжя намагалися вивезти скам’янілості юрського періоду: фото
16 травня 2024, 02:00
На Миколаївщині легковик влетів у вантажівку: дві людини загинули, постраждала жінка
16 травня 2024, 01:00
Ремонт укриття ліцею зі збитками в понад 600 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть підрядника
16 травня 2024, 00:56
У Харкові знову лунають вибухи
16 травня 2024, 00:25
З окупованої території Запорізької області повернули 17-річного хлопця
16 травня 2024, 00:13
Удар по Харкову: пошкоджена п'ятиповерхівка, є поранені
15 травня 2024, 21:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тариф на світло: на скільки та коли може зрости
Вища освіта по-новому: до чого тепер готуватися студентам
Всі публікації »
Ольга Ярхо
Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Всі блоги »