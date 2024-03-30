Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку на Донеччині: двоє загиблих

фото: ОГП

У суботу, 30 березня, ворожа армія вдарила з артилерії по Красногорівці Донецької області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу смертельні поранення отримав 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра отримала травми на подвір’ї, доставили до лікарні.

На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка – вона загинула у власному будинку.

Також зазначається, що серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян й господарські споруди.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня росіяни випустили по Україні 12 ударних БпЛА Shahed-136/131. Сили ППО знищили 9 ворожих дронів.