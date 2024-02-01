СБУ оголосила підозру актору з "Бандитського Петербурга", який закликав до війни проти України

Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України

Як пише RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

"Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна. Також він часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки він перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками Московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.