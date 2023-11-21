Росіяни перекидають техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок, – Андрющенко

фото: Маріуполь. Спротив

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"Продовжено перекидання військових колон до 10 одиниць у напрямку Запоріжжя. Тенденція без змін та значних відмінностей за попередні дні", – написав Андрющенко.

За його словами, у місті помічені вантажівки з людьми в цивільному одязі в супроводі "поліції".

"Зранку в районі перехрестя Металургів/Шевченка в напрямку центру міста зафіксовано п'ять одиниць військових автомобілів. Три (з них - ред.) – військові вантажівки, набиті людьми не у військовій формі. За ними машина з позначкою "ВП" – військова поліція. В ній вже озброєні до зубів ... (росіяни). І замикала це все невеличка цистерна з пальним", – зазначив Андрющенко.

Він припустив, що це "або дезертири, або нові невідомо звідки наловлені "контрактники". "Одне слово – мʼясо на убій", – додав радник міського голови.

Він також повідомив, що загарбники продовжують системні зачистки узбережжя. Подібні "заходи" проводяться на території Бердянського району та зміщуються в бік Приазовського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни активно переправляють резерви на фронт. На Маріупольському напрямку на техніці в окупантів була помічена нова символіка і позначки.