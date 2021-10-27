Премьер рассказал, когда в Украине могут снять COVID-ограничения

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Карантинные ограничения через COVID-19 можно будет снять по всей Украине при вакцинации 70% населения. Речь идет о вакцинации хотя бы 20 млн взрослых украинцев

Как передает RegioNews об этом на брифинге по итогу визита в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина потратила миллиарды гривен на закупку вакцин.

"Вакцинация населения, 70% вакцинированного населения означает, что пандемия практически будет преодолена, и мы вообще сможем снимать ограничения", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что это количество удастся провакцинировать, если Украина достигнет темпов по 1,5 млн. прививок на неделю.

Напомним, что с 30 октября до красной зоны епіднебезпеки переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области