На Донбасі зафіксували 9 порушень: російські найманці гатили з заборонених мінометів та протитанковими ракетами

з відкритих джерел

Упродовж поточної доби, 20 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

В районі Новолуганського ворожі збройні формування два рази обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння