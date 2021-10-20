На Донбассе зафиксировали 9 нарушений: российские наемники палили из запрещенніых минометов и противотанковыми ракетами
В течение текущих суток, 20 октября в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС
Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники дважды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
В районе Новолуганского вражеские вооруженные формирования два раза обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Прицепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки, 18 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения