На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил
Возле Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное", - сообщили в ООС.