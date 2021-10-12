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На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
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12 октября 2021, 17:28 9

На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия

12 октября 2021, 17:28 9
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из открытых источников
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В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил

Возле Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное", - сообщили в ООС.

Донбасс ООС РФ агрессия обстрелы

 
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