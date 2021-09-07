На Донбасі зафіксували два порушення: триває "стрілкотня"
Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил.
У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків