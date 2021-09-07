На Донбасі зафіксували два порушення: триває "стрілкотня"

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Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил.

У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків