17:59  07 сентября
Половина киевлян уже сделали COVID-прививку, - КГГА
17:43  07 сентября
В столице задержали иностранца, который был в международном розыске
17:44  07 сентября
На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2021, 17:44 71

На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"

07 сентября 2021, 17:44 71
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Зайцево оккупанты применили стрелковое оружие.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Донбасс ООС РФ обстрелы оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram