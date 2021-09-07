На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"

06 сентября 2021

Выход из политического кризиса в Запорожье: почему мэр Буряк "дал заднюю"

Поговаривают, что уже до конца года Владимир Буряк подаст в отставку, а внеочередные выборы запорожского мэра будут назначены на осень 2022 года