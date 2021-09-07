На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"
С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.
В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Зайцево оккупанты применили стрелковое оружие.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков