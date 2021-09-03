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На Донбасі затишшя: з початку доби жодного обстрілу окупантами наших позицій
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03 вересня 2021, 17:43 12

На Донбасі затишшя: з початку доби жодного обстрілу окупантами наших позицій

03 вересня 2021, 17:43 12
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру ООС

"Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ. Один наш боєць поранений

ООС Донбас окупанти обстріли

 
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