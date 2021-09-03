На Донбассе затишье: с начала суток ни одного обстрела оккупантами наших позиций

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С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС

"Украинские военные контролируют ситуацию с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", - отмечается в сообщении

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск. Один наш боец ранен.